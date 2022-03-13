«Жена молодая, любит всякие штучки»: Жуков подарил супруге секс-шоп

Рома Жуков поздравил молодую супругу с 8 марта весьма экстравагантно - преподнес ей магазин интимных товаров. Музыкант, который старше своей очередной избранницы на 30 лет, заявил:

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«Жена молодая, любит всякие штучки, я тоже сторонник».

С Ольгой Илларионовой, бывшей подругой его первой жены Елены, Жуков официально оформил отношения два года назад. Елене приходится воспитывать шестерых их общих детей, причем материально поддерживать наследников певец, по словам многодетной мамы, не спешит. Об этом она рассказала в эфире телешоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Женщина считает несправедливым, что Роман не помогает детям, а вместо этого тратится на молодую жену. Только аренда помещения магазина для взрослых стоит 120 тысяч рублей в месяц. Причем, уверена Елена, деньги на секс-шоп бывший муж взял в кредит или в долг, поскольку ее и так из-за него замучили коллекторы и судебные приставы, - рассказывает СтарХит.

«Денег дайте детям на одежду, а не вот это чита-дрита», — возмущается она.

«В нашем коттедже вместо моих детей какая-то Попа живет», – говорит Елена.