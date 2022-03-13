Что ждет Галкина и Пугачеву после бегства из страны

- Наблюдать за тем, как люди, бросая громкие фразы: «Мне стыдно быть русским», идут к своей гибели, - страшно. В чем же беда от этих слов? Человек, произнесший такие слова, неизбежно отрекается от рода, от поддержки высших сил. В результате любая трагическая ситуация может привести к смерти. Поддержка Руси, - огромная сила, и мы это знаем из нашей истории. Четко вижу за каждым таким отречением – близкую онкологию, несчастья, наследственные болезни с летальным исходом. Замечу, что так называемый эгрегор России тесно связан с эгрегором православной веры, и после таких отречений Господь забывает о человеке.