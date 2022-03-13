Что ждет Галкина и Пугачеву после бегства из страны

Ряд деятелей культуры, медийных персон отреклись от принадлежности к русской нации, а некоторые отправились в бега
Постоянный эксперт «ЭГ», ясновидящая, медиум Мирослава Коллавини рассказывает о последствиях отказа от связи со своей страной и национальностью:
- Наблюдать за тем, как люди, бросая громкие фразы: «Мне стыдно быть русским», идут к своей гибели, - страшно. В чем же беда от этих слов? Человек, произнесший такие слова, неизбежно отрекается от рода, от поддержки высших сил. В результате любая трагическая ситуация может привести к смерти. Поддержка Руси, - огромная сила, и мы это знаем из нашей истории. Четко вижу за каждым таким отречением – близкую онкологию, несчастья, наследственные болезни с летальным исходом. Замечу, что так называемый эгрегор России тесно связан с эгрегором православной веры, и после таких отречений Господь забывает о человеке.
Какие бы решения не принимают политики, но отказываться от своей страны, истории, национальности, - греховный и опрометчивый шаг. Все, что человек пишет публично, имеет большой резонанс и всегда влияет на автора. Письмо сродни обряду, клятве, заклинанию, - считает ясновидящая.
Мирослава Коллавини пояснила, что «одно дело – высказать свое мнение человеку, у которого родственники в Украине, и который сам украинец, и другое дело – ради хайпа, дешевой популярности говорить плохо о русской нации»:
- Максим Галкин, у которого родственники в Украине, высказал свое мнение, уехал со своей женой из России, и в этом случае кармического наказания ему не будет. Он это сделал согласно своему сердцу и совести, - пояснила ясновидящая.
Мирослава Коллавини сравнила «отречение от русской нации с проклятием родителей»:
- Нет ничего страшнее родительского проклятия. Любой отказ от крови, а отказ от своей национальности – это отказ от крови, очень и очень опасен. Все мы – в единой матрице. И таким образом сам человек выходит из своей матрицы, - прокомментировала Мирослава Коллавини.
По словам ясновидящей, «кармические законы разительно отличаются от социальных»:
- Кто-то скажет, что это несправедливо – за слова быть проклятым и отреченным от веры. Но карма – дело тонкое. Для одних и слова достаточно, чтобы быть серьезным наказанным, - объяснила эксперт.