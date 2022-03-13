В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
50 минут назад

Певица Слава попросила Макса Барских вернуть все заработанные в России деньги

runews24.rurunews24.ruиещё 1

Это будет честно по отношению к россиянам, считает она. А деньги можно передать и на благотворительность, и на гуманитарную помощь.

Певица Слава обратилась к украинскому музыканту
Фото: InstagramInstagram

Российская певица Слава высказала мнение в Instagram относительно поступка своего украинского коллеги Макса Барский, который отказался возвращать деньги за отмененные в России концерты и агрессивно себя ведет по отношению к россиянам.

Макс Барских запретил использовать свою музыку в России

Анастасия Сланевская считает, что Барских следует вернуть России все деньги, которые он заработал, выступая на российских сценах – концертах и корпоративах, это будет честно по отношению к людям.

Отдать эти деньги можно и на благотворительность, и на гуманитарную помощь, как он хочет сделать с деньгами, полученными за недавно отмененные концерты.

Слава уверена, что именно Россия принесла Барских популярность и немало денег, на которые он купил все свое состояние, хотя он считает иначе.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Анастасия Сланевская,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители