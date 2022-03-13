Певица Слава обратилась к украинскому музыканту

Это будет честно по отношению к россиянам, считает она. А деньги можно передать и на благотворительность, и на гуманитарную помощь.

Фото: Instagram Instagram

Российская певица Слава высказала мнение в Instagram относительно поступка своего украинского коллеги Макса Барский, который отказался возвращать деньги за отмененные в России концерты и агрессивно себя ведет по отношению к россиянам.

Анастасия Сланевская считает, что Барских следует вернуть России все деньги, которые он заработал, выступая на российских сценах – концертах и корпоративах, это будет честно по отношению к людям.

Отдать эти деньги можно и на благотворительность, и на гуманитарную помощь, как он хочет сделать с деньгами, полученными за недавно отмененные концерты.