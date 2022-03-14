Яна Рудковская предложила Максу Барских вернуть все российские награды

«Я думаю, что Максу нужно отказаться не только от ротаций на наших радиостанциях, [но и] и вернуть на каналы все российские музыкальные награды, а именно: MTV Music Awards, МУЗ-ТВ, RU.TV, "Нового Радио" и премии "Жара" (замечу, что он везде получал премии как российский артист). Если он так быстро переобулся и не хочет иметь ничего общего с Россией, пусть вернет эти награды, которые не входят в его географию», — написала продюсер.