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14 минут назад

Галкин обратился к подписчикам из израильского города Кесария

Ирина Лебедева

В СМИ и социальных сетях было много шума из-за отъезда Аллы Пугачевой с детьми за рубеж. Высказывались предположения, что звездное семейство приняло решение об эмиграции.

Галкин обратился к подписчикам из израильского города Кесария
Фото: InstagramInstagram

Распространению слухов содействовал и тот факт, что Алла Борисовна «пропала с радаров». Но недавно она все же вышла на связь с публикой, подтвердив, что действительно находится в Израиле, в городе Кесария, но не в эмиграции, а на каникулах.

Сегодня подписчики увидели и Максима Галкина. Юморист выложил в инстаграме видеоролик, в котором напомнил, что у него есть Телеграм-канал и общение будет продолжаться.

«Я пока осваиваюсь. Что касается работы Инстаграма, я ничего не архивирую. Каким-то образом что-то еще будет работать. И вообще, я считаю, что закрытие соцсетей — не самое страшное, что происходит в нашей жизни», - отметил артист.

Фолловеры обратили внимание, что Максим выглядит усталым и что он не стал показывать Примадонну с детьми, хотя обычно с удовольствием это делает.

Ранее отец-проповедник Андрей Ткачев публично призвал россиян порадоваться: мол, страна очистилась от Примадонны. Но в ответ Алла Борисовна записала в Instagram видео и опровергла все домыслы. Они в отпуске, а не в эмиграции. За певицу решил заступиться звездный адвокат Андрей Алешкин, который пригрозил хейтерам звезды большими неприятностями.

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