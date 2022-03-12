Галкин обратился к подписчикам из израильского города Кесария

В СМИ и социальных сетях было много шума из-за отъезда Аллы Пугачевой с детьми за рубеж. Высказывались предположения, что звездное семейство приняло решение об эмиграции.

Фото: Instagram Instagram

Распространению слухов содействовал и тот факт, что Алла Борисовна «пропала с радаров». Но недавно она все же вышла на связь с публикой, подтвердив, что действительно находится в Израиле, в городе Кесария, но не в эмиграции, а на каникулах.

Сегодня подписчики увидели и Максима Галкина. Юморист выложил в инстаграме видеоролик, в котором напомнил, что у него есть Телеграм-канал и общение будет продолжаться.

«Я пока осваиваюсь. Что касается работы Инстаграма, я ничего не архивирую. Каким-то образом что-то еще будет работать. И вообще, я считаю, что закрытие соцсетей — не самое страшное, что происходит в нашей жизни», - отметил артист.

Фолловеры обратили внимание, что Максим выглядит усталым и что он не стал показывать Примадонну с детьми, хотя обычно с удовольствием это делает.