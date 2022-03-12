Самбурская о себе в 16 лет: «не было ни денег, ни связей, ни мозгов»

Российская актриса и певица Настасья Самбурская выложила в инстаграме ролик, где рассказала своим подписчикам, что жизнь ее не баловала, но зато закалила. Также звезда сообщила, что не особенно огорчена запретом инстаграма на территории страны – это, собственно, мелочь. А непростую ситуацию, которая сложилась сейчас на мировой арене, Настасья считает вызовом судьбы.
«В Москву я приехала в 16 лет, когда у меня не было ни денег, ни связей, ни мозгов. И вообще никакого плана как дальше двигаться», — рассказала актриса.
Однако ей удалось все преодолеть и со всем справиться, хотя много лет ее преследовала желтая пресса.
Бороться с трудностями, по словам Самбурской, ей помогает работа с психологом, йога и дыхательные практики.
«После проработки своих проблем со специалистами я поняла, как это работает, как справляться с апатией, с бессилием, со стрессом», - объяснила девушка.
Сейчас Самбурская охотно помогает друзьям, используя накопленные знания и опыт.
Настоящее имя звезды «Универа», известной публике как Настасья Самбурская, - Анастасия Терехова. Когда девушка начала строить актерскую карьеру, то решила сменить имя и фамилию, на что у нее была веская причина. Дело в том, что Настасья мечтала разорвать связь со своими родственниками – с мамой девушка не общается, а отца вообще посадили в тюрьму, когда малышке было 5 лет. Актриса не любит вспоминать свое несчастливое детство, с побоями, унижениями, голодом.