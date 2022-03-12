Самбурская о себе в 16 лет: «не было ни денег, ни связей, ни мозгов»

Российская актриса и певица Настасья Самбурская выложила в инстаграме ролик, где рассказала своим подписчикам, что жизнь ее не баловала, но зато закалила. Также звезда сообщила, что не особенно огорчена запретом инстаграма на территории страны – это, собственно, мелочь. А непростую ситуацию, которая сложилась сейчас на мировой арене, Настасья считает вызовом судьбы.

Фото: Instagram Instagram

«В Москву я приехала в 16 лет, когда у меня не было ни денег, ни связей, ни мозгов. И вообще никакого плана как дальше двигаться», — рассказала актриса.

Однако ей удалось все преодолеть и со всем справиться, хотя много лет ее преследовала желтая пресса.

Бороться с трудностями, по словам Самбурской, ей помогает работа с психологом, йога и дыхательные практики.

«После проработки своих проблем со специалистами я поняла, как это работает, как справляться с апатией, с бессилием, со стрессом», - объяснила девушка.

Сейчас Самбурская охотно помогает друзьям, используя накопленные знания и опыт.