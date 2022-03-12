«Без работы не остаюсь»: Бородина рассказала о перспективах

Сейчас, когда закрывается инстаграм, все, кто зарабатывал блогерством, лишаются этой части доходов. Огорчена данным фактом и телеведущая Ксения Бородина, о чем она и заявила в своем микроблоге. Однако девушка уверена, что она не пропадет – у нее есть отличная профессия и она в ней востребована, проработав уже 20 лет. Об этом рассказывает «Радио КП».
«Я не знаю, кто там смеется или говорит: "Вот сейчас все пойдут работать на завод". Ребят, не зарекайтесь. Сейчас не понятно вообще кто куда пойдет работать. Блогерство — это была неотъемлемая часть моей жизни, но, тем не менее, у меня есть профессия и я без работы не остаюсь. У меня по-прежнему есть два проекта», - сообщила Ксения.
Бородина отметила, что вела свой блог в инстаграме уже 11 лет.
«Вы знаете прекрасно: за эти 11 лет было все. Я была достаточно искренна и откровенна с вами. Столько мы всего прошли», — обратилась она к подписчикам.
А вот прощальные посты, по примеру многих, телеведущая писать не будет. Она уверена, что так или иначе со своей аудиторией она встретится.