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57 минут назад

«Без работы не остаюсь»: Бородина рассказала о перспективах

Ирина Лебедева

Сейчас, когда закрывается инстаграм, все, кто зарабатывал блогерством, лишаются этой части доходов. Огорчена данным фактом и телеведущая Ксения Бородина, о чем она и заявила в своем микроблоге. Однако девушка уверена, что она не пропадет – у нее есть отличная профессия и она в ней востребована, проработав уже 20 лет. Об этом рассказывает «Радио КП».

«Без работы не остаюсь»: Бородина рассказала о перспективах
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Я не знаю, кто там смеется или говорит: "Вот сейчас все пойдут работать на завод". Ребят, не зарекайтесь. Сейчас не понятно вообще кто куда пойдет работать. Блогерство — это была неотъемлемая часть моей жизни, но, тем не менее, у меня есть профессия и я без работы не остаюсь. У меня по-прежнему есть два проекта», - сообщила Ксения.

Бородина отметила, что вела свой блог в инстаграме уже 11 лет.

«Вы знаете прекрасно: за эти 11 лет было все. Я была достаточно искренна и откровенна с вами. Столько мы всего прошли», — обратилась она к подписчикам.

А вот прощальные посты, по примеру многих, телеведущая писать не будет. Она уверена, что так или иначе со своей аудиторией она встретится.

Ксения Бородина недавно отметила свой 39-й день рождения. И самым лучшим подарком побаловала себя она сама. В сторис инстаграма звезда призналась, что приобрела новую квартиру в столице.
Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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