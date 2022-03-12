«Без работы не остаюсь»: Бородина рассказала о перспективах

«Я не знаю, кто там смеется или говорит: "Вот сейчас все пойдут работать на завод". Ребят, не зарекайтесь. Сейчас не понятно вообще кто куда пойдет работать. Блогерство — это была неотъемлемая часть моей жизни, но, тем не менее, у меня есть профессия и я без работы не остаюсь. У меня по-прежнему есть два проекта», - сообщила Ксения.