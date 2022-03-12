Волочкова встретила отца своего возлюбленного почти раздетой

Поклонники шокированы очередной выходкой эпатажной балерины. Анастасия познакомилась с отцом своего молодого возлюбленного и даже, если судить по ее записям в микроблоге, обсудила с ним «мощные» деловые проекты. При этом Волочкова выложила в инстаграм фотоотчет – Дмитрий и его отец, Вадим, одеты вполне демократично – джинсы, футболка, рубашка. Анастасия же в микрошортах и соответствующей маечке, на голых ногах – пляжные тапочки с цветочками.

Фото: Instagram Instagram

Как представляет свое новое увлечение танцовщица, Дмитрий – спортсмен и предприниматель. Они вместе с отцом строят деревянные дома, их фирма находится в Калуге. Анастасия теперь отчаянно пиарит бизнес новых знакомцев.

«Мы вчера после моего спектакля обсудили столько мощных проектов с Димой и его отцом Вадимом (они партнеры). И главное — если вы захотите найти тех, кого захотите, вы всегда найдете! Тут уже три Волочковых в кадре», - подписала фотографию звезда.

Фолловеры дружно советуют балерине «одевать штаны» хотя бы по таким торжественным случаям. И вообще – быть поосторожнее.

«В трусах Настя, а неловко мне», «При отце его хотя бы можно было прилично одеться», «У тетки совсем крышу снесло: в трусах людей встречать!», «Ждем рассказ, как доверчивая Настя попала в лапы аферистов, как ее использовали, обокрали, обобрали, а она так верила в любовь, в дружбу... Бедная Настя, вереница случайных людей...»