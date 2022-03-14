Пит Дэвидсон сделал тату с именем "Ким"

Комик Пит Дэвидсон , который встречается с телезвездой Ким Кардашьян , похоже, сделал татуировку с именем своей девушки на груди. На это обратил внимание PageSix.

"Увидев фотографии, некоторые фанаты высказали мнение, что 41-летняя Кардашьян, возможно, даже сама сделала тату 28-летнему Дэвидсону, - многие предположили, что это "похоже" на ее почерк", - отмечает издание.

В феврале 2021 Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. В ноябре в сети появились слухи о том, что предпринимательница встречается с Питом Дэвидсоном. Их заметили держащимися за руки, юморист стал часто появляться в окружении Кардашьян. Несмотря на бракоразводный процесс, Уэст не раз утверждал, что хочет вернуть бывшую жену. В феврале этого года Дэвидсон впервые назвал Кардашьян своей девушкой.