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49 минут назад

Пит Дэвидсон сделал тату с именем "Ким"

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Комик Пит Дэвидсон, который встречается с телезвездой Ким Кардашьян, похоже, сделал татуировку с именем своей девушки на груди. На это обратил внимание PageSix.

Пит Дэвидсон сделал тату с именем "Ким"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Дэвидсон удалил Instagram после угроз рэпера Канье Уэста. Как пишет журнал, изображение свежей татуировки - с удаленных скриншотов из переписки с Уэстом.

"Увидев фотографии, некоторые фанаты высказали мнение, что 41-летняя Кардашьян, возможно, даже сама сделала тату 28-летнему Дэвидсону, - многие предположили, что это "похоже" на ее почерк", - отмечает издание.

В феврале 2021 Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. В ноябре в сети появились слухи о том, что предпринимательница встречается с Питом Дэвидсоном. Их заметили держащимися за руки, юморист стал часто появляться в окружении Кардашьян. Несмотря на бракоразводный процесс, Уэст не раз утверждал, что хочет вернуть бывшую жену. В феврале этого года Дэвидсон впервые назвал Кардашьян своей девушкой.

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