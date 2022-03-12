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1 час назад

Стало известно, сколько потеряют звезды из-за блокировки инстаграма

Ирина Лебедева

Любимая и народом и селебрити социальная сеть инстаграм закроется для России 14 марта. И блогеры- миллионники лишатся больших заработков, поскольку для них эта площадка была способом не только самопиара, но и продажи рекламы.

Стало известно, сколько потеряют звезды из-за блокировки инстаграма
Фото: InstagramInstagram

Как сообщает teleprogramma.pro, рэпер Алишер Моргенштерн, который брал за рекламные посты не менее 2 миллионов рублей, Ксения Бородина - 800 тысяч рублей, Лера Кудрявцева – от 500. У Сергея Лазарева можно было прорекламировать свой продукт или услуги за 350 тысяч, у Дмитрия Диброва – за 100.

Соответственно, всем им теперь придется пытаться раскрутиться на других интернет-площадках, но очевидно, что к прежним масштабам вернуться вряд ли удастся.

Ранее по максимальной ставке продавала рекламу жена рэпера Джигана Оксана Самойлова Чаще всего цена публикации у нее была 600-800 тыс. рублей, однако есть и реклама по 1,5 млн рублей за размещение – речь идет о крупных компаниях или товарах и услугах, которые не ассоциируются с образом жизни звезды.

Число оплаченных рекламных публикаций каждый месяц меняется – в среднем у Самойловой их около десяти. Таким образом, за месяц она могла заработать от 5 до 10 млн рублей.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Оксана Самойлова,Сергей Лазарев,Дмитрий Дибров,Ксения Бородина,Лера Кудрявцева,
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