Стало известно, сколько потеряют звезды из-за блокировки инстаграма

Любимая и народом и селебрити социальная сеть инстаграм закроется для России 14 марта. И блогеры- миллионники лишатся больших заработков, поскольку для них эта площадка была способом не только самопиара, но и продажи рекламы.

Фото: Instagram Instagram

Как сообщает teleprogramma.pro, рэпер Алишер Моргенштерн, который брал за рекламные посты не менее 2 миллионов рублей, Ксения Бородина - 800 тысяч рублей, Лера Кудрявцева – от 500. У Сергея Лазарева можно было прорекламировать свой продукт или услуги за 350 тысяч, у Дмитрия Диброва – за 100.

Соответственно, всем им теперь придется пытаться раскрутиться на других интернет-площадках, но очевидно, что к прежним масштабам вернуться вряд ли удастся.

Ранее по максимальной ставке продавала рекламу жена рэпера Джигана Оксана Самойлова Чаще всего цена публикации у нее была 600-800 тыс. рублей, однако есть и реклама по 1,5 млн рублей за размещение – речь идет о крупных компаниях или товарах и услугах, которые не ассоциируются с образом жизни звезды.