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1 час назад

Никас Сафронов заявил, что его сын Лука едва не умер из-за похудения

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Художник Никас Сафронов рассказал о состоянии здоровья своего сына Луки Затравкина, который попытался сбросить лишний вес. Вес Луки составляет около 240 килограммов.

Никас Сафронов заявил, что его сын Лука едва не умер из-за похудения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам художника, он не давит на сына по поводу его полноты. Когда Лука попытался сбросить вес, то ему это чуть не стоило жизни. Молодой человек сбросил вес и сделал операции по устранению складок на теле, но состояние его здоровья ухудшилось.

Сафронов сообщил, что сын для него является близким человеком, «душевным и теплым». Художник не скрывает, что у него была бурная молодость и он не знает, сколько у него детей на самом деле. По подсчетам Сафронова, должно быть около семи. Информацию сообщает портал «Дни24».

Шоу-бизнес,Никас Сафронов,
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