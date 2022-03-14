Никас Сафронов заявил, что его сын Лука едва не умер из-за похудения

Художник Никас Сафронов рассказал о состоянии здоровья своего сына Луки Затравкина, который попытался сбросить лишний вес. Вес Луки составляет около 240 килограммов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам художника, он не давит на сына по поводу его полноты. Когда Лука попытался сбросить вес, то ему это чуть не стоило жизни. Молодой человек сбросил вес и сделал операции по устранению складок на теле, но состояние его здоровья ухудшилось.