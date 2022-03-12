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15 минут назад

«Он чуть не умер, когда похудел сильно»: Сафронов рассказал о сыне

Ирина Лебедева

Пианист Лука Затравкин, внебрачный сын Никаса Сафронова, весит 240 килограммов. Все же такой «перегруз» не может не давать осложнений на организм, поэтому многие поклонники талантливого музыканта всерьез беспокоятся за его здоровье. Есть и хейтеры, попрекающие молодого человека излишней полнотой, - информирует «Радио КП».

«Он чуть не умер, когда похудел сильно»: Сафронов рассказал о сыне
Фото: InstagramInstagram

Звездный папа Луки в программе «Однажды...» на канале НТВ рассказал, что всегда держит сторону сына и заступается за него, ограждая от нападок. При таком количестве лишних килограммов привести вес к стандартным показателям кране непросто и даже может быть опасным.

«Я не давлю на него по поводу его полноты. Он сам хочет за это взяться. У него был период, когда он чуть не умер, когда похудел очень сильно, потом сделал себе операцию, убрал складки», - рассказал художник.

Никас Сафронов признался, что ценит хорошие отношения с сыном.

«Он самый близкий мне, он душевный, теплый. Принял от меня некую ментальность».

Лука Затравкин, сын знаменитого художника Никоса Сафронова, в свое время сообщил Пятому каналу, что его сильно расстроила новость о резком похудении Максима Фадеева, ведь он очень хотел с ним поработать.

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