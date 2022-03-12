Голубкина посмеялась над «этими силиконовыми»

Мария Голубкина – последовательница естественного старения и не приемлет для себя никакого искусственного омолаживания. Актриса смеется, когда кто-то критикует ее «неидеальную» внешность и ухаживает за собой другими способами. Она правильно питается, ходит на процедуры к массажисту, - пишет «Комсомольская Правда».
«У меня нет таких страшных морщин, от которых уколы надо делать. Сейчас этим силиконовым тоже нечего будет колоть. Все будут красивые. Если ты один раз уколол, то все время надо это делать. Вот сейчас санкции будут какие-нибудь с ботоксом, его не будет, например, и что делать?»- отмечает звезда.
Более того, пластику и «уколы красоты» мать двоих взрослых детей считает напрасной тратой денег.
«Вы знаете, чтобы гадость колоть, на это нужны отдельные финансы. А дело в том, что жадность не позволяет мне на такую ерунду спускать деньги. А потому, с какой стати я буду себе что-то колоть».
Анастасия Волочкова жестко прошлась по личности актрисы Марии Голубкиной, которая позволила себе нелестный комментарий о поведении балерины и назвала её распущенной. Настя, как обычно, поставила себя в конфликте выше своей оппонентки, сравнив Голубкину со всеми «марамойками, кошелками и недолюбленными тетями», которые завидуют бурной личной жизни звезды, ее романам с красивыми мужчинами и только и ищут способ, как пропиариться на имени всем известной балерины.