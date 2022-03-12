Голубкина посмеялась над «этими силиконовыми»

«У меня нет таких страшных морщин, от которых уколы надо делать. Сейчас этим силиконовым тоже нечего будет колоть. Все будут красивые. Если ты один раз уколол, то все время надо это делать. Вот сейчас санкции будут какие-нибудь с ботоксом, его не будет, например, и что делать?»- отмечает звезда.