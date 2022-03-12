Раскрыты подробности отношений Градского с молодой женой

Сестра покойного певца и композитора Александра Градского Наталья раскрыла подробности отношений брата и его молодой супруги Марины Коташенко. Об этом рассказала KP.RU со ссылкой на интервью изданию «Караван историй».

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Родственница артиста заявила, что последние семь лет они с женой жили раздельно в так называемом гостевом браке. По ее словам, это была инициатива Градского. Артист остался жить в московской квартире и навещал жену с детьми за городом. Иногда супруга с наследниками наведывалась к нему в гости.

При этом Коташенко не навещала Градского в больнице. Сестра музыканта утверждает, что незадолго до смерти он стал часто общаться к экс-супругой Ольгой. Кроме того, взрослые дети Градского не смогли наладить отношения с Коташенко. Родственница певца считает, что на молодой избраннице он женился ради младших детей. Пара расписалась незадолго до смерти Градского.

Знаменитый артист скончался в ноябре 2021 года в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.