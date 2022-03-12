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1 час назад

«Мы вместе – моя мамочка и моя дочечка»: Милявская вывезла родных

Ирина Лебедева

Лолита Милявская поделилась с подписчиками большой радостью – ей удалось вывезти из Киева маму и дочку. Певица в инстаграм выложила ролик, где показала своих близких. Она также поблагодарила всех, кто помог ей спасти родственников.

«Мы вместе – моя мамочка и моя дочечка»: Милявская вывезла родных
Фото: InstagramInstagram

«От всей моей семьи привет! И спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут были вместе — моя мамочка и моя дочечка. Всех вас любим! Много хороших людей помогало. Я искренне благодарна».

Семье Лолиты в последние дни приходилось, как всем, прятаться в бомбоубежище. Милявская очень волновалась за здоровье мамы, которая совсем недавно перенесла микроинсульт.

Подписчики рады за Лолиту. Слова поддержки написали Кудрявцева, Агурбаш, Подольская, Варнава, Цой, а также множество обычных граждан.

Лолита Милявская отменила концерт, который должен был состояться 8 марта в Екатеринбурге. Певица сообщила об этом накануне. Лолита извинилась перед зрителями, которые приобрели билеты, и заверила, что обязательно отработает выступление, как только будет себя хорошо чувствовать. Ее буквально свалили с ног проблемы со здоровьем.
Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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