«Мы вместе – моя мамочка и моя дочечка»: Милявская вывезла родных

Лолита Милявская поделилась с подписчиками большой радостью – ей удалось вывезти из Киева маму и дочку. Певица в инстаграм выложила ролик, где показала своих близких. Она также поблагодарила всех, кто помог ей спасти родственников.
«От всей моей семьи привет! И спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут были вместе — моя мамочка и моя дочечка. Всех вас любим! Много хороших людей помогало. Я искренне благодарна».
Семье Лолиты в последние дни приходилось, как всем, прятаться в бомбоубежище. Милявская очень волновалась за здоровье мамы, которая совсем недавно перенесла микроинсульт.
Подписчики рады за Лолиту. Слова поддержки написали Кудрявцева, Агурбаш, Подольская, Варнава, Цой, а также множество обычных граждан.