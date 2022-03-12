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40 минут назад

Бородина похвасталась шикарным подарком на день рождения

Ирина Лебедева

Ксения Бородина недавно отметила свой 39-й день рождения. И самым лучшим подарком побаловала себя она сама. В сторис инстаграма звезда призналась, что приобрела новую квартиру в столице.

Бородина похвасталась шикарным подарком на день рождения
Фото: InstagramInstagram

«Я купила квартиру! Сегодня мне отдали от нее ключи! Я несказанно счастлива. Ребят, просто поймите. Сейчас время покупать, а не хранить деньги под подушкой», - сообщила телеведущая.

Как пишет 5 Канал, это уже далеко не первый объект недвижимости в Москве, принадлежащий Ксении. Первое жилье звезда приобрела лет десять назад. Потом она рассказывала о покупке апартаментов на Воробьевых горах.

А недавно Бородина показала еще одну квартиру – «двушку» на одной из городских набережных.

«Я никуда не переезжаю. Зачем мне переезжать из любимого дома в двухкомнатную квартиру?!».

«Любимый дом» Ксении с дочками - трехэтажный особняк в подмосковном поселке «Павловские озера».

Ксения Бородина рассталась с Курбаном Омаровым. С этого момента о ее личной жизни практически ничего неизвестно. Теледива предпочитает хранить интригу. Понятно лишь одно: Ксения навсегда вычеркнула неверного Курбана. Однако с его родственниками девушка поддерживает отношения. Теледива постоянно на связи с бывшей свекровью.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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