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1 час назад

Рудковская: «Наш малой прокормит и мамку и папку»

Ирина Лебедева

Яна Рудковская в инстаграме выложила очередную фотосессию своих знаменитых завтраков. В качестве одного из ингредиентов она упомянула свежие ягоды, поставляемые отечественной фирмой.

Рудковская: «Наш малой прокормит и мамку и папку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеграм-канал «Только никому» сыронизировал, что в отсутствии иностранных спонсоров рубрике «завтраки» приходится довольствоваться отечественными, поскольку рекламные контракты сына Рудковской и Плющенко якобы закрылись.

«Есть, конечно, вечные ценности - завтраки Яны Рудковской. Как обычно, на диком люксе. Но на этот раз со спонсором рубрики - отечественными ягодами. У Гном Гномыча-то почти все рекламные контракты накрылись. Мамка вот спасает».

Продюсер отреагировала эмоциональным постом в своем Тг-канале Голубь Мира Яна Рудковская.

«Дорогой и любимый «Только никому»! У Гном Гномыча не ушел ни один спонсор! Компании: Rocs, Bork, Кенгуру, Enhel, Vit House, Naomi, Prostor и другие имеют русские корни. Все спонсоры остались, так что наш малой прокормит и мамку и папку. В запланированный отпуск на весенние каникулы на Мальдивы Гном Гномыч не собирается! На подмосковной базе, с родителями работает и тренируется ради светлого будущего российского спорта!»

Всем интересно, сколько получает главная по красивым завтракам в России. В рублях ее гонорар – почти 152 миллиона, то есть в месяц Рудковская получает примерно по 12-13 миллионов.

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,
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