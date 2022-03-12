Рудковская: «Наш малой прокормит и мамку и папку»

«Дорогой и любимый «Только никому»! У Гном Гномыча не ушел ни один спонсор! Компании: Rocs, Bork, Кенгуру, Enhel, Vit House, Naomi, Prostor и другие имеют русские корни. Все спонсоры остались, так что наш малой прокормит и мамку и папку. В запланированный отпуск на весенние каникулы на Мальдивы Гном Гномыч не собирается! На подмосковной базе, с родителями работает и тренируется ради светлого будущего российского спорта!»