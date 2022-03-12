Рудковская: «Наш малой прокормит и мамку и папку»

Яна Рудковская в инстаграме выложила очередную фотосессию своих знаменитых завтраков. В качестве одного из ингредиентов она упомянула свежие ягоды, поставляемые отечественной фирмой.
Телеграм-канал «Только никому» сыронизировал, что в отсутствии иностранных спонсоров рубрике «завтраки» приходится довольствоваться отечественными, поскольку рекламные контракты сына Рудковской и Плющенко якобы закрылись.
«Есть, конечно, вечные ценности - завтраки Яны Рудковской. Как обычно, на диком люксе. Но на этот раз со спонсором рубрики - отечественными ягодами. У Гном Гномыча-то почти все рекламные контракты накрылись. Мамка вот спасает».
Продюсер отреагировала эмоциональным постом в своем Тг-канале Голубь Мира Яна Рудковская.
«Дорогой и любимый «Только никому»! У Гном Гномыча не ушел ни один спонсор! Компании: Rocs, Bork, Кенгуру, Enhel, Vit House, Naomi, Prostor и другие имеют русские корни. Все спонсоры остались, так что наш малой прокормит и мамку и папку. В запланированный отпуск на весенние каникулы на Мальдивы Гном Гномыч не собирается! На подмосковной базе, с родителями работает и тренируется ради светлого будущего российского спорта!»
Всем интересно, сколько получает главная по красивым завтракам в России. В рублях ее гонорар – почти 152 миллиона, то есть в месяц Рудковская получает примерно по 12-13 миллионов.