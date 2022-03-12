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40 минут назад

Раскрыта тайна: как живет самый богатый человек Земли

Ирина Лебедева

По данным Forbes, состояние основателя компаний «Tesla» и «Space Х» Илона Маска превышает 268 миллиардов долларов. Однако быт миллиардера крайне скромен – бывшая подруга Маска и мать их двоих общих детей певица из Канады Граймс назвала его «нищенским».

Раскрыта тайна: как живет самый богатый человек Земли
Фото: InstagramInstagram

«Комсомольская Правда» со ссылкой на издание «Vanity Fair» пишет, что Граймс говорила, что IT-магнат экономит даже на еде.

Пара жила вместе с 2018 года и рассталась в прошлом сентябре, оставшись, судя по всему, в дружеских отношениях.

Певица рассказала, что в Лос-Анджелесе они жили в домике стоимостью 40 тысяч долларов (5 млн 320 тысяч рублей). При этом средняя цена приличной недвижимости там составляет 900 тысяч долларов.

«Доходило до того, что я ему говорила: может, не будем жить в этом совершенно небезопасном доме за 40 тысяч долларов? Где соседи нас снимают на видео, никакой охраны, и мне восьмой день подряд приходится питаться арахисовым маслом?», - возмущалась артистка.

Сейчас миллиардер живет в Техасе, куда он переехал из Калифорнии вместе с штаб-квартирой компании «Tesla». Там расположен космодром его второй компании «Space X». Его бытовые условия – примерно те же, что были в Калифорнии.

Маск прекрасно себя чувствует в сборном домике площадью 37 квадратных метров, арендованным у компании «Space X». Стоимость такого дома составляет 50 тысяч долларов (6 млн 650 тысяч рублей).

Знаменитый американский миллиардер, изобретатель, инженер Илон Маск вновь стал отцом. У него родилась дочь. Малышку выносила суррогатная мать. Воспитывать девочку миллиардер будет вместе с канадской певицей Клэр Буше, выступающей под псевдонимом Граймс.

Шоу-бизнес,Илон Маск,
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