«Мы не вправе ее осуждать»: Сафронов заступился за Пугачеву

«И мы не вправе ее осуждать за то, что она поехала лечиться.. Она была, есть и будет великой российской певицей. И родина у нее всегда была одна - Россия. Отдохнет и вернется домой с новыми эмоциями и силами. Думаю, ждать возвращения Аллы осталось недолго. Это случится уже в ближайшее время», - добавил Сафронов.