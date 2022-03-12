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41 минуту назад

«Мы не вправе ее осуждать»: Никас Сафронов заступился за Аллу Пугачеву

Елена Прошина

Художник Никас Сафронов опроверг слухи об эмиграции Аллы Пугачевой и рассказал, когда певица вернется на родину. Об этом сообщает kp.ru.

«Мы не вправе ее осуждать»: Сафронов заступился за Пугачеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинула страну через несколько дней после начала спецоперации РФ в защиту Донбасса. Недавно она заявила фанатам, что уехала в Израиль на отдых и лечение.

«Если Алла Борисовна говорит, что поехала на отдых и лечение, то ей стоить верить», - заявил художник.

По его мнению, «не надо уличать Пугачеву в непорядочности по отношению к своим поклонникам». Вместо этого он предложил «гордиться уникальной певицей, живущей в России».

Семен Слепаков покинул Россию

Сафронов считает, что тема отъезда Пугачевой в Израиль «не заслуживает какого-то особого внимания».

«И мы не вправе ее осуждать за то, что она поехала лечиться.. Она была, есть и будет великой российской певицей. И родина у нее всегда была одна - Россия. Отдохнет и вернется домой с новыми эмоциями и силами. Думаю, ждать возвращения Аллы осталось недолго. Это случится уже в ближайшее время», - добавил Сафронов.

Ранее телеведущий Иван Ургант подтвердил информацию о своем отъезде из России в Израиль.

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