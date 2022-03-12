«Мы не вправе ее осуждать»: Сафронов заступился за Пугачеву

Художник Никас Сафронов опроверг слухи об эмиграции Аллы Пугачевой и рассказал, когда певица вернется на родину. Об этом сообщает kp.ru.
Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинула страну через несколько дней после начала спецоперации РФ в защиту Донбасса. Недавно она заявила фанатам, что уехала в Израиль на отдых и лечение.
«Если Алла Борисовна говорит, что поехала на отдых и лечение, то ей стоить верить», - заявил художник.
По его мнению, «не надо уличать Пугачеву в непорядочности по отношению к своим поклонникам». Вместо этого он предложил «гордиться уникальной певицей, живущей в России».
Сафронов считает, что тема отъезда Пугачевой в Израиль «не заслуживает какого-то особого внимания».
«И мы не вправе ее осуждать за то, что она поехала лечиться.. Она была, есть и будет великой российской певицей. И родина у нее всегда была одна - Россия. Отдохнет и вернется домой с новыми эмоциями и силами. Думаю, ждать возвращения Аллы осталось недолго. Это случится уже в ближайшее время», - добавил Сафронов.
Ранее телеведущий Иван Ургант подтвердил информацию о своем отъезде из России в Израиль.