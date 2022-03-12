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1 час назад

«Не хотели звонить родителям»: подробности аварии с внуком Михалкова

Ирина Лебедева

Серьезная авария, в которой пострадали трое молодых людей,

«Не хотели звонить родителям»: подробности аварии с внуком Михалкова
Фото: ТАССТАСС

произошла на Ильинском шоссе, неподалеку от Николиной горы, где находится усадьба семьи Михалковых. Предположительно, неопытный водитель спортивной машины не справился с управлением.

Случайным свидетелем ДТП стала актриса Екатерина Волкова, запомнившаяся публике по сериалу «Воронины». Она вместе с другими водителями, остановившимися у места аварии, помогала пострадавшим. Об этой истории она написала в инстаграме, приложив фотографию искореженного авто.

«Вчера стала свидетельницей страшной аварии. Группа подростков (17-18 лет), не справившись с управлением, перевернулась на полном ходу. Двое парней на чудо отделались ушибами, девочку же конкретно переломало. Водитель неопытный, ну, и вдобавок понты подростковые», - сообщила Волкова.

Причем, несмотря на всю серьезность произошедшего, ребята не хотели ставить в известность своих близких

«Но знаете, что меня больше всего поразило? Что никто из них не хотел звонить родителям!» - возмущена Екатерина.

Позднее стало известно, что у сидевшей на переднем пассажирском сиденье девушки серьезные, опасные для жизни травмы, ей предстоят несколько операций.

Юношей спасли подушка и ремни безопасности. повезло. Водителя спасла подушка безопасности. Ехавший на заднем сидении Петр Михалков - 19-летний внук Никиты Сергеевича, заявляет, что момент аварии он упустил – «сидел» в мобильном телефоне. У молодого человека , как пишет Экспресс Газета, разрыв связок и сотрясение мозга

В Подмосковье на трассе около 22:50 10 марта Mercedes перевернулся после столкновения с деревом, пострадали три человека, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области. Инцидент произошел на трассе Ильинское шоссе – Дмитровское – Маслово. Водитель 2003 года рождения и два его пассажиров – парень 2002 года рождения и девушка 2004 года рождения – получили травмы

Шоу-бизнес,Екатерина Волкова,МВД России,
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