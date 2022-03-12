В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
45 минут назад

Семья Тома Хаоса сделала заявление о причине его ухода из жизни

Ирина Лебедева

Бывший солист поп-группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный публике под псевдонимом Том Хаос, ушел из жизни по собственной воле. Артисту было всего 50 лет.Об этом стало известно 10 марта. А несколько часов назад в инстаграме музыканта появилось сообщение от его семьи, устраняющее какие-либо кривотолки о причине трагедии.

Семья Тома Хаоса сделала заявление о причине его ухода из жизни
Фото: ВикипедияВикипедия

«Мы, семья Вячеслава Зинурова, официально заявляем, что Вячеслав ушёл из жизни у себя в доме, причина выясняется, наркотические средства и алкоголь не употреблял и экспертиза подтверждает!»

Родные подтвердили, что Вячеслав находился в депрессии, спровоцированной скандальной ситуацией с бывшими коллегами.

«Да, он был в депрессии. К этому причастна Гульнара Асадова, фейковый концертный директор, после ухода Славы от нее, она распространяла видео и тексты на просторах интернета, порочащие честь и достоинство любимого Славы…»

Также близкие считают виновными Марию и Сергея Суровенко (известны как Амораловы).

«…звонили организатором концертов Вячеслава и наговаривали на него, грозились судами и расправой!!! Запрещали ему использовать бренд «Отпетые Мошенники», хотя он основатель, автор музыки и аранжировок. Очень много негатива и помоев вылилось на Славу! Самого доброго, веселого и доверчивого музыканта, музыканта с большой буквы!»

Родственники умершего, а также семья второго бывшего участника группы Гарика Богомазова сообщают, что приложат все усилия, чтобы виновные в трагедии понесли заслуженное наказание.

В 2021 году Том Хаос заявил о том, что покидает коллектив после 25 лет кропотливой работы. Причиной стали финансовые разногласия Вячеслава и Сергея. Более того, Зинуров уверен, что его долгое время обманывали и не доплачивали гонорары. Поскольку мужчины не смогли мирно урегулировать этот конфликт, было принято решение, что вопрос будет решаться в судебном порядке.
Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители