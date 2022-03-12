Семья Тома Хаоса сделала заявление о причине его ухода из жизни

«…звонили организатором концертов Вячеслава и наговаривали на него, грозились судами и расправой!!! Запрещали ему использовать бренд «Отпетые Мошенники», хотя он основатель, автор музыки и аранжировок. Очень много негатива и помоев вылилось на Славу! Самого доброго, веселого и доверчивого музыканта, музыканта с большой буквы!»