Семья Тома Хаоса сделала заявление о причине его ухода из жизни

Бывший солист поп-группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный публике под псевдонимом Том Хаос, ушел из жизни по собственной воле. Артисту было всего 50 лет.Об этом стало известно 10 марта. А несколько часов назад в инстаграме музыканта появилось сообщение от его семьи, устраняющее какие-либо кривотолки о причине трагедии.
«Мы, семья Вячеслава Зинурова, официально заявляем, что Вячеслав ушёл из жизни у себя в доме, причина выясняется, наркотические средства и алкоголь не употреблял и экспертиза подтверждает!»
Родные подтвердили, что Вячеслав находился в депрессии, спровоцированной скандальной ситуацией с бывшими коллегами.
«Да, он был в депрессии. К этому причастна Гульнара Асадова, фейковый концертный директор, после ухода Славы от нее, она распространяла видео и тексты на просторах интернета, порочащие честь и достоинство любимого Славы…»
Также близкие считают виновными Марию и Сергея Суровенко (известны как Амораловы).
«…звонили организатором концертов Вячеслава и наговаривали на него, грозились судами и расправой!!! Запрещали ему использовать бренд «Отпетые Мошенники», хотя он основатель, автор музыки и аранжировок. Очень много негатива и помоев вылилось на Славу! Самого доброго, веселого и доверчивого музыканта, музыканта с большой буквы!»
Родственники умершего, а также семья второго бывшего участника группы Гарика Богомазова сообщают, что приложат все усилия, чтобы виновные в трагедии понесли заслуженное наказание.