Рэпер Face навсегда уехал из России

Рэпер Иван Дремин (Face) заявил о своем отъезде из России. Причиной стала спецоперация России на Украине.

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«Я уехал и больше не приеду в Россию. Я больше не буду давать концерты в России», — написал Face в своем Instagram.

Свой отъезд он связал с проведением спецоперации России на Украине. Он заявил, что его и близких «выжили» из его дома и с земли.