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1 час назад

Рэпер Face навсегда уехал из России

Ura.RuUra.Ru

Рэпер Иван Дремин (Face) заявил о своем отъезде из России. Причиной стала спецоперация России на Украине.

Рэпер Face навсегда уехал из России
Фото: СоцсетиСоцсети

«Я уехал и больше не приеду в Россию. Я больше не буду давать концерты в России», — написал Face в своем Instagram.

Свой отъезд он связал с проведением спецоперации России на Украине. Он заявил, что его и близких «выжили» из его дома и с земли.

Россия в конце февраля начала на Украине специальную операцию. Ее целями стали денацификация и демилитаризация. Оккупации Украины не планируется, заявлял президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ заявляли, что российская армия действует корректно. Недавно вооруженные силы Украины открыли огонь по дому-интернату для пожилых и инвалидов в Донецкой народной республике, цитирует RT мэра Горловки Ивана Приходько.

Иван Приходько,Владимир Путин,Минобороны России,
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