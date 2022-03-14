Сын Никаса Сафронова приковал себя к McDonald's

Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, приковал себя наручниками у входа в ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве - он первым открылся в России 30 января 1990 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Сафронов начал оглашать у ресторана свой манифест, собрав многочисленную аудиторию. По словам музыканта, его лишают "свободного мышления", к которому он привык за три десятка лет жизни. В частности, Сафронов потребовал, чтобы сеть быстрого питания не закрывала свои рестораны, так как "меня лишают еды, которую я ел всю жизнь". Сафронов-младший признался, что весит более 270 кг, и это личный выбор - по его словам, именно западная культура привила ему идеи бодипозитива.

"Я всегда был свободным человеком. И не могу понять, чем лично я заслужил, чтобы меня так наказывали и принуждали к тому, чего я не хочу. Почему политики из недружественных нам стран заставляют нас, простых мирных людей, насильно изменить привычный образ жизни?" - заявил Затравкин в своем манифесте.

Он выразил сожаление по поводу того, что гамбургеры из Макдональдса становятся якобы символом нарушения свобод.

"Нарушения в первую очередь со стороны США - того самого государства, которое слишком много говорит о соблюдении свобод каждого человека во всем мире", - заявил активист.

Правоохранители отвели Сафронова в отдел, а позже составили протокол об административном нарушении. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о приостановке деятельности в РФ из-за ситуации вокруг Украину. В компании заявили, что временно закрывают все свои 850 ресторанов - последним рабочим днем стало 13 марта. Закрытие McDonald's в РФ обойдется компании в $50 млн в месяц.