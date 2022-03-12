Волочкова прокомментировала бегство Собчак из России

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не была удивлена новостью о «бегстве» журналистки Ксении Собчак из России. По ее словам, от Собчак стоило ожидать подобного поведения. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на интервью Teleprogramma.Pro.

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Анастасия Волочкова прокомментировала оперативный отъезд Собчак из России. Она заявила, что подобное поведение в стиле журналистки.

«Меня не удивило ее бегство, потому что она не так давно подобным образом сбежала с места смертельной аварии под Сочи. Меня со стороны Ксении уже давно ничего не удивляет», — пояснила Волочкова.

Балерина добавила, что никогда тесно не дружила с телеведущей, но при этом и не враждовала с ней. Волочкова отметила, что Собчак неоднократно пыталась как-то задеть ее и уколоть.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак улетела в Турцию после эскалации конфликта на Украине. Ее подписчики, узнав об этом, решили, что телеведущая решила эмигрировать. Однако Собчак опровергла эти выводы в своем Telegram-канале, сообщив, что решила отправиться с сыном в запланированный отпуск.