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28 минут назад

Волочкова прокомментировала бегство Собчак из России

Елена Прошина

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не была удивлена новостью о «бегстве» журналистки Ксении Собчак из России. По ее словам, от Собчак стоило ожидать подобного поведения. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на интервью Teleprogramma.Pro.

Волочкова прокомментировала бегство Собчак из России
Фото: ТАССТАСС

Анастасия Волочкова прокомментировала оперативный отъезд Собчак из России. Она заявила, что подобное поведение в стиле журналистки.

«Меня не удивило ее бегство, потому что она не так давно подобным образом сбежала с места смертельной аварии под Сочи. Меня со стороны Ксении уже давно ничего не удивляет», — пояснила Волочкова.

Балерина добавила, что никогда тесно не дружила с телеведущей, но при этом и не враждовала с ней. Волочкова отметила, что Собчак неоднократно пыталась как-то задеть ее и уколоть.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак улетела в Турцию после эскалации конфликта на Украине. Ее подписчики, узнав об этом, решили, что телеведущая решила эмигрировать. Однако Собчак опровергла эти выводы в своем Telegram-канале, сообщив, что решила отправиться с сыном в запланированный отпуск.

«Много глупых и необразованных, к сожалению»: Собчак о россиянах

Телеведущая подчеркнула, что у нее нет никаких гражданств, кроме российского, эмигрировать она не собирается. Позднее в Сети появилась информация о том, что ее вместе с мужем Константином Богомоловым заметили в израильском аэропорту Бен-Гурион. Неизвестно, в какой именно стране сейчас находится Собчак.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Анастасия Волочкова,
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