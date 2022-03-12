Волочкова прокомментировала бегство Собчак из России

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не была удивлена новостью о «бегстве» журналистки Ксении Собчак из России. По ее словам, от Собчак стоило ожидать подобного поведения. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на интервью Teleprogramma.Pro.
Анастасия Волочкова прокомментировала оперативный отъезд Собчак из России. Она заявила, что подобное поведение в стиле журналистки.
«Меня не удивило ее бегство, потому что она не так давно подобным образом сбежала с места смертельной аварии под Сочи. Меня со стороны Ксении уже давно ничего не удивляет», — пояснила Волочкова.
Балерина добавила, что никогда тесно не дружила с телеведущей, но при этом и не враждовала с ней. Волочкова отметила, что Собчак неоднократно пыталась как-то задеть ее и уколоть.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак улетела в Турцию после эскалации конфликта на Украине. Ее подписчики, узнав об этом, решили, что телеведущая решила эмигрировать. Однако Собчак опровергла эти выводы в своем Telegram-канале, сообщив, что решила отправиться с сыном в запланированный отпуск.
Телеведущая подчеркнула, что у нее нет никаких гражданств, кроме российского, эмигрировать она не собирается. Позднее в Сети появилась информация о том, что ее вместе с мужем Константином Богомоловым заметили в израильском аэропорту Бен-Гурион. Неизвестно, в какой именно стране сейчас находится Собчак.