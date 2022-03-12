Российский шоу-бизнес осудил действия Meta

Российские деятели культуры, спорта и политики начали покидать свои страницы в соцсетях после того, как американская компания Meta официально разрешила пользователям Instagram и Facebook призывать к насилию и убийствам в отношении россиян.

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"Корпорация Meta перешла последнюю красную черту, разрешив (а с учетом широкого тиражирования – призвав) размещать призывы к убийству русских военных. Гражданин России после такого шага не имеет морального права пользоваться продуктами подобной компании", – заявила режиссер Саша Франк.

Как сообщает РЕН ТВ, в свою очередь продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков также осудил действия владельца Instagram и Facebook.

"Дорогие друзья! Коли Meta разрешила хейтить русских, не вижу смысла использовать FB и Instagram", – написал он.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко тоже обозначил недопустимость политики компании.

"Друзья, из-за недопустимой и возмутительной политики Meta, где пользователи Facebook и Instagram смогут призывать к насилию против россиян, я покидаю платформу", – предупредил он своих подписчиков.

Аналогично поступил и актер театра и кино, телеведущий, певец, пародист Александр Олешко, который считает, что никой трагедии нет в том, что многие звезды стали покидать данные соцсети.

При этом все звезды и публичные личности отмечают, что не собираются терять связь со своими подписчиками и предлагают им ссылки на свои страницы в других соцсетях и мессенджерах.