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23 минуты назад

Принц Гарри и Меган Маркл рискуют лишиться карьеры в США

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Принц Гарри и Меган Маркл рискуют лишиться многомиллионного контракта со Spotify из-за отсутствие контента на площадке, считает эксперт Нил Шон.

Принц Гарри и Меган Маркл рискуют лишиться карьеры в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Позвольте мне дать вам небольшой совет, Гарри и Меган: это не так-то просто или легко, как вы, возможно, думаете. Вы должны думать о контенте», – сказал он.

Как пояснил Шон, герцоги Сассекские могут лишиться новых контрактов и выгодных предложений из-за своей лени. Отсутствие нового контента приведет к тому, что с ними больше не захотят сотрудничать.

Как отмечает портал New-magazine.ru, в настоящее время принц Гарри и Меган Маркл сталкиваются не только с рабочими проблемами, но и денежными. Так недавно стало известно, что за два года жизни в Америке, супруги ни разу не выплатили налоги.

Ранее «ФедералПресс» писал, что принцаГарри и Меган Маркл уличили в нарушении договора на £18 млн.

Шоу-бизнес,принц Гарри,
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