Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант отреагировал на слухи об отъезде из России. В своем аккаунте в Instagram он заявил, что планирует вернуться в страну после отпуска.
«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — прокомментировал телеведущий информацию о своем отъезде.
11 марта сообщалось, что Ургант покинул Россию и уехал в Израиль. Отмечалось, что телеведущий покинул Россию вместе с семьей несколько дней назад. Предположительно, сейчас шоумен находится в Израиле.