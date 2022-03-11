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54 минуты назад

Ургант отреагировал на слухи об отъезде из России

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант отреагировал на слухи об отъезде из России. В своем аккаунте в Instagram он заявил, что планирует вернуться в страну после отпуска.

Ургант отреагировал на слухи об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — прокомментировал телеведущий информацию о своем отъезде.

11 марта сообщалось, что Ургант покинул Россию и уехал в Израиль. Отмечалось, что телеведущий покинул Россию вместе с семьей несколько дней назад. Предположительно, сейчас шоумен находится в Израиле.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Первый канал,
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