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1 час назад

Бузова записала видео в наполненной пеной ванне

Александр Кузьмин

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова порадовала своих поклонников новым видео. Исполнительница хита «Мало половин» сняла ролик в ванной комнате. Запись опубликована в Instagram знаменитости.

На кадрах звезда телепроекта «Дом-2» позирует перед камерой, лежа в наполненной пеной ванне. Видео сопровождается фрагментом из песни Sparks группы Coldplay.

«Я обещаю тебе, что я всегда буду ждать тебя», – говорится в цитате из звучащей композиции.

Ранее сообщалось, что еще одна знаменитая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева посетила «Макдональдс» в Москве.

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