Бузова записала видео в наполненной пеной ванне

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова порадовала своих поклонников новым видео. Исполнительница хита «Мало половин» сняла ролик в ванной комнате. Запись опубликована в Instagram знаменитости.
На кадрах звезда телепроекта «Дом-2» позирует перед камерой, лежа в наполненной пеной ванне. Видео сопровождается фрагментом из песни Sparks группы Coldplay.
«Я обещаю тебе, что я всегда буду ждать тебя», – говорится в цитате из звучащей композиции.
Ранее сообщалось, что еще одна знаменитая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева посетила «Макдональдс» в Москве.