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13 минут назад

Бузова призвала «ВКонтакте» удалить песни Барских

Елена Прошина

Российская певица Ольга Бузова обратилась к социальной сети «ВКонтакте» и попросила удалить песни украинского певца Макса Барских. В своем Telegram-канале она обратилась к нему и заявила, что не понимает, откуда у него возникла такая ненависть к людям.

Бузова призвала «ВКонтакте» удалить песни Барских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не понимаю, что с тобой произошло, откуда такая ненависть к людям! К людям, которые подарили тебе признание, любовь, восхищение, возможность выступать на лучших площадках страны, зарабатывать и делать невероятные шоу», — написала Бузова.

По мнению певицы, кроме композиций Барских нужно также удалить песни и других украинских артистов, которые оскорбляют россиян.

«Давайте множить любовь и выходить из туманов-манов-манов», — заключила она.

Напомним, что ранее Барских заявлял, что россиянам повезло с его концертами, которые он когда-то давал в России. Кроме того, он назвал РФ «дырявой страной», в которую никто больше не захочет приезжать. Высказывания вызвали негодование у отечественных звезд, которые напомнили ему, что все годы он зарабатывал в России.

Позднее стало известно, что Барских не собирается возвращать деньги за билеты на отмененные концерты в России. В кассах заявили, что организатор «не предоставил денежные средства для возврата».

Шоу-бизнес,Макс Барских,Ольга Бузова,
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