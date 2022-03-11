Бузова призвала «ВКонтакте» удалить песни Барских

Российская певица Ольга Бузова обратилась к социальной сети «ВКонтакте» и попросила удалить песни украинского певца Макса Барских. В своем Telegram-канале она обратилась к нему и заявила, что не понимает, откуда у него возникла такая ненависть к людям.

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«Я не понимаю, что с тобой произошло, откуда такая ненависть к людям! К людям, которые подарили тебе признание, любовь, восхищение, возможность выступать на лучших площадках страны, зарабатывать и делать невероятные шоу», — написала Бузова.

По мнению певицы, кроме композиций Барских нужно также удалить песни и других украинских артистов, которые оскорбляют россиян.

«Давайте множить любовь и выходить из туманов-манов-манов», — заключила она.

Напомним, что ранее Барских заявлял, что россиянам повезло с его концертами, которые он когда-то давал в России. Кроме того, он назвал РФ «дырявой страной», в которую никто больше не захочет приезжать. Высказывания вызвали негодование у отечественных звезд, которые напомнили ему, что все годы он зарабатывал в России.