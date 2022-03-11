Российская ведущая Алена Водонаева посетила «Макдональдс» в Москве. Соответствующее видео размещено на ее странице в Instagram.
На кадрах бывшая участница телепроекта «Дом-2» пробует кофе и сразу же фанту. После этого она открывает упаковку с пирожком с вишней и откусывает на камеру знаменитый десерт.
«Надышаться перед смертью, как говорится», – произносит знаменитость.
На днях стало известно, что популярная сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» объявила о приостановке своей работы на территории России с 14 марта. Судя по всему, Водонаева не осталась в стороне от этой новости и отправилась в одно из столичных заведений бренда, чтобы вкусить фирменные блюда.
«Уходит эпоха. Немного вредного жира напоследок. И побольше», – подписала она публикацию.