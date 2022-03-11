На кадрах бывшая участница телепроекта «Дом-2» пробует кофе и сразу же фанту. После этого она открывает упаковку с пирожком с вишней и откусывает на камеру знаменитый десерт.

На днях стало известно, что популярная сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» объявила о приостановке своей работы на территории России с 14 марта. Судя по всему, Водонаева не осталась в стороне от этой новости и отправилась в одно из столичных заведений бренда, чтобы вкусить фирменные блюда.