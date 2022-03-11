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9 минут назад

Безруков сравнил травлю русских с фильмом «Чучело»

Елена Прошина

Актер Сергей Безруков высказался против травли русскоязычных граждан по всему миру. Артист сравнил происходящее с известным советским фильмом «Чучело». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Безруков сравнил травлю русских с фильмом «Чучело»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сюжету картины, школьница по имени Лена терпит оскорбления и издевательства со стороны одноклассников, которые считали ее чудаковатой, а единственный поддержавший ее мальчик струсил и предал ее.

«В детстве фильм чучело стал для меня ужасным потрясением. Я отказывался верить, что такое вообще бывает, и думал, как же хорошо, что я не живу в этом городе, не учусь в этой школе и у меня есть два самых лучших на свете друга», – заметил артист.

Безруков признался, что только сейчас понял, что это возможно. По его словам, ему сложно поверить в происходящее, когда доносятся новости, как русских детей травят в школах и университетах других стран.

«Кажется, что и это кто-то просто срежиссировал. Дети не могут страдать за то, что чем-то отличаются от других, как и не должны участвовать в политических играх и манипуляциях взрослых», – отметил Безруков.

Артист обратил внимание, что в фильме одноклассники героини понимали, что поступили плохо.

«Поймут ли это сейчас», - задается вопросом звезда.

Ранее в Сети появилось видео «Хватит ненавидеть русских», на котором люди разных национальностей призывают прекратить дискриминацию русских. Движение в поддержку русскоязычных граждан уже набирает популярность на Западе.

Люди из разных стран стали публиковать ролики под хештегом #StopHatingRussians с призывом прекратить распространять ненависть к другим из-за их этнической принадлежности.

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