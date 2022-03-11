Безруков сравнил травлю русских с фильмом «Чучело»

«В детстве фильм чучело стал для меня ужасным потрясением. Я отказывался верить, что такое вообще бывает, и думал, как же хорошо, что я не живу в этом городе, не учусь в этой школе и у меня есть два самых лучших на свете друга», – заметил артист.