Макс Барских запретил использовать свою музыку в России

Украинский поп-исполнитель Макс Барских запретил свою музыку «на территории Российской Федерации». Как сообщает Telegram-канал Baza, он также заявил, что разрывает в одностороннем порядке контракты с российскими компаниями.

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Напомним, что ранее Барских заявлял, что россиянам повезло с его концертами, которые он когда-то давал в России. Кроме того, он назвал РФ «дырявой страной», в которую никто больше не захочет приезжать. Высказывания вызвали негодование у отечественных звезд, которые напомнили ему, что все годы он зарабатывал в России.

Позднее стало известно, что Барских не собирается возвращать деньги за билеты на отмененные концерты в России. В кассах заявили, что организатор «не предоставил денежные средства для возврата».