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20 минут назад

Макс Барских запретил свою музыку на территории РФ

Елена Прошина

Украинский поп-исполнитель Макс Барских запретил свою музыку «на территории Российской Федерации». Как сообщает Telegram-канал Baza, он также заявил, что разрывает в одностороннем порядке контракты с российскими компаниями.

Макс Барских запретил использовать свою музыку в России
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что ранее Барских заявлял, что россиянам повезло с его концертами, которые он когда-то давал в России. Кроме того, он назвал РФ «дырявой страной», в которую никто больше не захочет приезжать. Высказывания вызвали негодование у отечественных звезд, которые напомнили ему, что все годы он зарабатывал в России.

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Позднее стало известно, что Барских не собирается возвращать деньги за билеты на отмененные концерты в России. В кассах заявили, что организатор «не предоставил денежные средства для возврата».

Одна из попавших в такую ситуацию девушек обратилась к Барских в соцсетях, на что музыкант ответил, что отправит деньги «на благотворительность».

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Макс Барских,
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