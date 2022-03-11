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34 минуты назад

Ковальчук рассказала о жизни после «Блестящих»

Елена Прошина

Певица Юлия Ковальчук рассказала о своей жизни после ухода из популярной группы «Блестящие». В интервью YouTube-шоу «10 звезд о провалах» она призналась, что сейчас больше занята семьей, чем своей карьерой.

Ковальчук рассказала о жизни после «Блестящих»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если касаться профессии, я понимаю, что уже никогда не соберу "Олимпийский". Потому что все иначе в моей судьбе… Знаешь, когда я ушла из «Блестящих», думала, что для большинства зрителей это было началом провала. Все решили: на этом Юлия Ковальчук канет в бездну, а я суперусиленно погрузилась в сольное творчество», — поделилась Юлия.

Анна Семенович, которая ушла из коллектива годом ранее Ковальчук, считает, что у ее экс-коллеги все сложилось крайне удачно. Она отметила, что после участия в группе у всех участниц коллектива наступило затишье в карьере.

«Все девочки, чего хотели по итогу и получили. Юля хотела быть ведущей, устроить личную жизнь. Она жена всеми любимого Чумакова, у нее потрясающая дочь. У Юли все очень хорошо сложилось», — пояснила она.

Шоу-бизнес,Юлия Ковальчук,Анна Семенович,
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