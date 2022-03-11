Ковальчук рассказала о жизни после «Блестящих»

«Если касаться профессии, я понимаю, что уже никогда не соберу "Олимпийский". Потому что все иначе в моей судьбе… Знаешь, когда я ушла из «Блестящих», думала, что для большинства зрителей это было началом провала. Все решили: на этом Юлия Ковальчук канет в бездну, а я суперусиленно погрузилась в сольное творчество», — поделилась Юлия.