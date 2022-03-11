Ковальчук рассказала о жизни после «Блестящих»

Певица Юлия Ковальчук рассказала о своей жизни после ухода из популярной группы «Блестящие». В интервью YouTube-шоу «10 звезд о провалах» она призналась, что сейчас больше занята семьей, чем своей карьерой.
«Если касаться профессии, я понимаю, что уже никогда не соберу "Олимпийский". Потому что все иначе в моей судьбе… Знаешь, когда я ушла из «Блестящих», думала, что для большинства зрителей это было началом провала. Все решили: на этом Юлия Ковальчук канет в бездну, а я суперусиленно погрузилась в сольное творчество», — поделилась Юлия.
Анна Семенович, которая ушла из коллектива годом ранее Ковальчук, считает, что у ее экс-коллеги все сложилось крайне удачно. Она отметила, что после участия в группе у всех участниц коллектива наступило затишье в карьере.
«Все девочки, чего хотели по итогу и получили. Юля хотела быть ведущей, устроить личную жизнь. Она жена всеми любимого Чумакова, у нее потрясающая дочь. У Юли все очень хорошо сложилось», — пояснила она.