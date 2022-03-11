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39 минут назад

Супруг Наташи Королевой пошутил над хейтерами

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52-летний Сергей Глушко недавно обнаружил у себя новый талант – написание картин. Своими полотнами стриптизер часто хвалится перед поклонниками. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Тарзан пошутил над хейтерами
Фото: InstagramInstagram

Но многие с самого начала скептически отнеслись к хобби танцора. Россияне выдвинули версию о том, что Тарзан нанял какого-то художника, который пишет для него картины. Муж Наташи Королевой с юмором воспринимает эти нападки.

Глушко решил пошутить на данную тему. Он разместил на своей странице в Инстаграме фото очередного творения – картины «Элли и Тотошка» по мотивам повести «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова.

«А тем временем художник, которого я держу у себя в рабстве, практически закончил очередную работу «Элли и Тотошка»», – подписал Глушко фото.

Поклонники были в восторге и осыпали Глушко комплиментами.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Александр Волков,
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