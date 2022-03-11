Умер экс-солист «Отпетых мошенников» Том Хаос

Музыкант, один из солистов группы «Отпетые мошенники» известный как Том Хаос (настоящее имя Вячеслав Зинуров) скончался на 51-м году жизни. О причинах смерти не сообщается, однако по неподтвержденным данным исполнитель мог покончить жизнь самоубийством.