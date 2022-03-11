В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
29 минут назад

Умер экс-солист «Отпетых мошенников» Том Хаос

Газета.RuГазета.Ru

Музыкант, один из солистов группы «Отпетые мошенники» известный как Том Хаос (настоящее имя Вячеслав Зинуров) скончался на 51-м году жизни. О причинах смерти не сообщается, однако по неподтвержденным данным исполнитель мог покончить жизнь самоубийством.

1/10 Музыкант, один из солистов группы «Отпетые мошенники» известный как Том Хаос (настоящее имя Вячеслав Зинуров) скончался на 51-м году жизни
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/10 О причинах смерти не сообщается, однако по неподтвержденным данным исполнитель мог покончить жизнь самоубийством
Фото: Instagram
3/10 Группа «Отпетые мошенники» была основана в 1996 году. Коллектив получил известность благодаря таким хитам как «Всяко-разно», «А у реки», «Девушки бывают разные» и «Люби меня люби»
Фото: Instagram
4/10 Группа прекратила свое существование в августе 2021 года из-за финансовых разногласий внутри коллектива
Фото: Instagram
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/10 
6/10 
7/10 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/10 
9/10 
10/10 

Группа «Отпетые мошенники» была основана в 1996 году. Коллектив получил известность благодаря таким хитам как «Всяко-разно», «А у реки», «Девушки бывают разные» и «Люби меня люби». Группа прекратила свое существование в августе 2021 года из-за финансовых разногласий внутри коллектива.

Последние новости
Шоу-бизнес,Фото,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители