Охлобыстин высказался об отъезде из России

«Кто я такой, чтобы осуждать их выбор? Я просто делаю свой. Да, мир поделился на своих и чужих. К сожалению. Я надеюсь, это временное условие. Но сейчас надо трезво осознавать, что происходящее — не конфликт между Россией и Украиной, с которой мы один народ», — заявил Охлобыстин.