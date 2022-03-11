Охлобыстин высказался об отъезде из России

Актер Иван Охлобыстин высказался о звездах, которые покинули Россию из-за ситуации вокруг Украины. В беседе с NEWS.ru он заявил, что не собирается эмигрировать на фоне и хочет умереть на Родине.
«Кто я такой, чтобы осуждать их выбор? Я просто делаю свой. Да, мир поделился на своих и чужих. К сожалению. Я надеюсь, это временное условие. Но сейчас надо трезво осознавать, что происходящее — не конфликт между Россией и Украиной, с которой мы один народ», — заявил Охлобыстин.
Он добавил, что никогда не испытывал желания уехать из страны, а русские эмигранты за границей производили на него «тягостное, депрессивное впечатление».
«Я бы не хотел оказаться в такой ситуации. Хочу жить и умереть здесь, в России», — подчеркнул артист.
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине Россию покинули сразу несколько деятелей культуры: телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза и другие. Каждый из них назвал разные причины отъезда из страны. В частности, Собчак заявляла, что уехала в Турцию на отдых с ребенком, однако позднее ее заметили в Израиле.