Раскрыта возможная причина смерти экс-солиста «Отпетых мошенников»

Экс-солист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (настоящее имя — Вячеслав Зинуров) мог покончить с собой из-за шантажа. Как заявили друзья артиста, его шантажировали видео, в котором он якобы пренебрежительно относился к детям на благотворительном концерте, пишет «Слово и Дело».

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Известно, что Хаосу предстояло встретиться в суде с экс-коллегой по группе Сергеем Амораловым из-за прав на использование бренда «Отпетые мошенники». По словам PR-директора Майи Троян, Хаос сильно переживал из-за этого разбирательства. Также она рассказала, что артист должен был дать в этот день интервью, однако, пожелав доброго утра, он пропал и не выходил на связь.