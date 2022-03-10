Эмили Ратаковски опубликовала обнаженные фото

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию обнаженных фотографий, сделанных во время беременности. Таким образом она решила отпраздновать первый день рождения сына.
Стоит отметить, что Ратаковски никогда не стеснялась наготы и регулярно публиковала в социальной сети свои обнаженные фотографии. Однако последнюю свою публикацию модель решила посвятить первому дню рождения сына.
«С днем рождения», — подписала Ратаковски снимки.
Также модель пожелала себе счастливого «дня рождения», которое 7 июня, и поздравила всех с женским днем.
Серию фотографий открыл снимок Ратаковски, лежавшей в ванне. Одной рукой она прикрывает грудь, а другой обнимает живот. На втором — модель в полный рост предстала стоящей в ванне, на третьем — сидящей в розовом кресле. Завершил серию фотографий снимок ее годовалого сына — Сильвестра Аполлона Беара.