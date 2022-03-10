"Масштабный и мощный": Волочкова похвасталась новым  любовником

Балерина Анастасия раскрыла личность своего нового ухажера, им оказался 25-летний Дмитрий Корнев, занимающийся строительством бань. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По данным издания, Корнев помогал Волочковой с ремонтом ее банного комплекса, который оборудован на территории подмосковного особняка балерины, где, скорее всего, и закрутился их роман.

Сам мужчина родился в Калуге, где и находятся основные объекты строительного бизнеса. Новоиспеченная пара делиться в своих Instagram-аккаунтах совместными фотографиями и осыпают друг друга комплиментами.

«Диме 25 лет. Он красивый, масштабный! Классный, настоящий, деловой, мощный. Во всех смыслах этого слова», — похвалила Корнева Волочкова, добавив, что и секс с ним грандиозный.