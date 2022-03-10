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17 минут назад

Семен Слепаков покинул Россию

Елена Прошина

Комик и бард Семен Слепаков улетел из России в Израиль. Об этом «Комсомольской правде» рассказали знакомые юмориста.

Семен Слепаков покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В издании отметили, что Слепаков еще с начала марта перестал появляться в своем Instagram-аккаунте: он не публиковал в социальной сети фотографии и комментарии.

«Семен улетел в Израиль», — сообщили «КП» знакомые комика.

При этом цель поездки и ее сроки Слепаков им не раскрыл.

Ранее сообщалось, что Россию покинули певица Алла Пугачева, телеведущая Ксения Собчак, актриса Рената Литвинова и другие.

Слепаков ответил в соцсетях на обвинения в продажности

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
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