Семен Слепаков покинул Россию

Комик и бард Семен Слепаков улетел из России в Израиль. Об этом «Комсомольской правде» рассказали знакомые юмориста.

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В издании отметили, что Слепаков еще с начала марта перестал появляться в своем Instagram-аккаунте: он не публиковал в социальной сети фотографии и комментарии.

«Семен улетел в Израиль», — сообщили «КП» знакомые комика.

При этом цель поездки и ее сроки Слепаков им не раскрыл.