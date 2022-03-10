Семен Слепаков покинул Россию

Комик и бард Семен Слепаков улетел из России в Израиль. Об этом «Комсомольской правде» рассказали знакомые юмориста.
В издании отметили, что Слепаков еще с начала марта перестал появляться в своем Instagram-аккаунте: он не публиковал в социальной сети фотографии и комментарии.
«Семен улетел в Израиль», — сообщили «КП» знакомые комика.
При этом цель поездки и ее сроки Слепаков им не раскрыл.
Ранее сообщалось, что Россию покинули певица Алла Пугачева, телеведущая Ксения Собчак, актриса Рената Литвинова и другие.