«Ребят, вы серьезно?»: Бузова о закрытии ресторанов McDonald’s в России

Телеведущая и певица Ольга Бузова приняла архивное фото очереди в MacDonald’s за ажиотаж перед закрытием сети.
Бузова опубликовала в соцсети Instagram фотографию очереди в первый ресторан McDonald’s на Пушкинской площади в Москве 1990 года и написала: «Я надеюсь это фэйковая фотография, и такого скопления людей нет. А если есть, ребят, вы серьезно?»
Затем Бузова заявила, что рада закрытию фастфуда и как «гордая русская» будет жарить картошку дома.
«Ну закрыли этот фастфуд, и Слава Богу. Я - русская! Гордая! Захочу картошку фри - пожарю дома! Еще вкуснее, без вредного жирного масла!» - пообещала экс-ведущая «Дома-2».
Ранее сеть ресторанов MacDonald’s объявила о временном закрытии всех 850 ресторанов в России. Компания заявила, что 62 тысячи сотрудников сети продолжат получать зарплату в период приостановки всех операций корпорации на рынке. По информации Baza, рестораны перестанут работать 14 марта.