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24 минуты назад

«Ребят, вы серьезно?»: Бузова высказалась о закрытии ресторанов  McDonald’s в России

Вероника Полынина

Телеведущая и певица Ольга Бузова приняла архивное фото очереди в MacDonald’s за ажиотаж перед закрытием сети.

«Ребят, вы серьезно?»: Бузова о закрытии ресторанов McDonald’s в России
Фото: InstagramInstagram

Бузова опубликовала в соцсети Instagram фотографию очереди в первый ресторан McDonald’s на Пушкинской площади в Москве 1990 года и написала: «Я надеюсь это фэйковая фотография, и такого скопления людей нет. А если есть, ребят, вы серьезно?»

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Затем Бузова заявила, что рада закрытию фастфуда и как «гордая русская» будет жарить картошку дома.

«Ну закрыли этот фастфуд, и Слава Богу. Я - русская! Гордая! Захочу картошку фри - пожарю дома! Еще вкуснее, без вредного жирного масла!» - пообещала экс-ведущая «Дома-2».

Ранее сеть ресторанов MacDonald’s объявила о временном закрытии всех 850 ресторанов в России. Компания заявила, что 62 тысячи сотрудников сети продолжат получать зарплату в период приостановки всех операций корпорации на рынке. По информации Baza, рестораны перестанут работать 14 марта.

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Шоу-бизнес,Ольга Бузова,McDonald's,
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