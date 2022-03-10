Бледанс экстренно покинула Мальдивы

Актриса Эвелина Бледанс экстренно прервала отпуск на Мальдивах и вернулась в Россию спецрейсом. Об этом она сообщила в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«Конечно, улетая в фитнес-тур на Мальдивы, мы и представить не могли, что будем возвращаться значительно раньше срока и достаточно экстренно», - написала Бледанс.

По ее словам, вывозной самолет был полностью забит российскими туристами, желающими вернуться на родину.

Актриса поблагодарила судьбу за возможность «хотя бы недельку подышать океаном, поплавать в нежной водичке, погреться и хоть чуточку отвлечься».

В фитнес-туре на Мальдивах Эвелина была с 9-летним сыном Семеном.