Бледанс экстренно покинула Мальдивы

Актриса Эвелина Бледанс экстренно прервала отпуск на Мальдивах и вернулась в Россию спецрейсом. Об этом она сообщила в Instagram.
«Конечно, улетая в фитнес-тур на Мальдивы, мы и представить не могли, что будем возвращаться значительно раньше срока и достаточно экстренно», - написала Бледанс.
По ее словам, вывозной самолет был полностью забит российскими туристами, желающими вернуться на родину.
Актриса поблагодарила судьбу за возможность «хотя бы недельку подышать океаном, поплавать в нежной водичке, погреться и хоть чуточку отвлечься».
В фитнес-туре на Мальдивах Эвелина была с 9-летним сыном Семеном.
В комментариях россияне, застрявшие за границей во время туристических поездок, признались, что уже несколько дней сидят и ждут, когда за ними «хоть кто-то приедет».