«Прощай, любимый»: Жена Диброва выступила со срочным обращением

На днях семья телеведущего Дмитрия Диброва, перенесшего в 2020 году инсульт, экстренно вернулась с Мальдивских островов в Россию. На неделю раньше намеченного. Новость об этом разлетелась по Сети. Полина Диброва (в девичестве - Наградова) поделилась тем, что сейчас происходит в ее семье.

Полина и Дмитрий живут в браке почти 13 лет. Все эти годы жена ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» пела ему дифирамбы, называя заботливым и надежным. Как примерная и верная подруга жизни она была рядом и в горе, и в радости. На днях поделилась, что нынче она пребывает в состоянии стресса.

- Нервы я стабилизировать умею только едой. Чем больше переживаю, тем больше ем. Плюс 2 кг на весах, - заметила Полина, родившая от 62-летнего Диброва троих сыновей.

Она сообщила, что деньги за неделю, которую им не дали доотдыхать на Мальдивах из-за сложившейся в мире ситуации, отель вернет:

- Так как мы улетели не по своей вине. И как вы понимаете, деньги в долларах по новому курсу... Везде свои нюансы, но очень приятный поступок от принимающей стороны.

О состоянии здоровья мужа Полина говорит следующее:

- У Дмитрия все прекрасно с координацией и мозгом в целом. Поэтому: наш дом - наша крепость. Мы передвигаемся по нему без проблем, слава Богу. Наш экстренный отъезд связан только с работой авиакомпании и нашими планами на ближайшую весну.

А еще Полина, как и десятки других звезд, трогательно попрощалась с Instagram и попросила подписчиков (их у женщины 400 тысяч) не теряться и присоединяться к ней в «Телеграм» и «ВК»: