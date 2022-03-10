В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
26 минут назад

Ведущая Первого канала отреагировала на уход западных компаний из России

Lenta.ruLenta.ru

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова отреагировала на временный уход некоторых западных компаний с российского рынка. Телеведущая заявила, что она и ее семья оказались к этому готовы, передает «Телепрограмма».

Ведущая Первого канала отреагировала на уход западных компаний из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дочка с мужем успели купить машину, я стройматериалы и много чего другого. Так что ко всему подготовились», — поделилась сваха.

Закрытие некоторых ресторанов быстрого питания оставило Сябитову равнодушной. По ее словам, ни она, ни члены ее семьи не едят в «Макдоналдсе». «Перед детьми до сих пор каюсь, что в 90-е кормила их фастфудом. Тогда считалось, что это круто. Они сейчас смеются, успокаивают меня, что больше такую еду не пробуют», — добавила ведущая Первого канала.

Ранее Сябитова заявила, что уход приложений для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz из России позитивно скажется на обществе. По ее словам, она не видит ничего страшного в том, что иностранные приложения для знакомств прекращают работу в России. Сваха отметила, что в скором времени люди снова будут знакомиться в реальности.

9 марта стало известно, что все рестораны «Макдоналдс» в России закроются 14 марта. Сеть приостановит работу в России на неопределенный срок, доставка из ресторанов также будет недоступна. В общей сложности с начала спецоперации по защите Донбасса, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля, более 300 международных компаний временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Владимир Путин,McDonald's,Первый канал,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители