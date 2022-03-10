Ведущая Первого канала отреагировала на уход западных компаний из России

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова отреагировала на временный уход некоторых западных компаний с российского рынка. Телеведущая заявила, что она и ее семья оказались к этому готовы, передает «Телепрограмма».

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«Дочка с мужем успели купить машину, я стройматериалы и много чего другого. Так что ко всему подготовились», — поделилась сваха.

Закрытие некоторых ресторанов быстрого питания оставило Сябитову равнодушной. По ее словам, ни она, ни члены ее семьи не едят в «Макдоналдсе». «Перед детьми до сих пор каюсь, что в 90-е кормила их фастфудом. Тогда считалось, что это круто. Они сейчас смеются, успокаивают меня, что больше такую еду не пробуют», — добавила ведущая Первого канала.

Ранее Сябитова заявила, что уход приложений для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz из России позитивно скажется на обществе. По ее словам, она не видит ничего страшного в том, что иностранные приложения для знакомств прекращают работу в России. Сваха отметила, что в скором времени люди снова будут знакомиться в реальности.