Робби Уильямс избавился от всей недвижимости

Английский певец Робби Уильямс продал все свои дома и не знает, где теперь будет жить его семья. Об этом он рассказал в эфире Australian radio show, пишет The Sun.

Фото: Instagram Instagram

В январе Уильямс продал дом в Уилтшире за 6,75 млн фунтов стерлингов, а на прошлой неделе продал поместье в Лос-Анджелесе. Его за 37 млн фунтов стерлингов купил рэпер Дрейк.

Теперь, по словам артиста, он и его семья: жена Айда Филд и дети Теодора, Чарли, Колетт и Бо пытаются понять, куда двигаться дальше.

«На самом деле, мы сейчас нигде. Прямо сейчас у нас нет жилья, мы практически все продали, нигде не живем и пытаемся это разрулить», - признался Робби Уильямс.

По его словам, иметь четверо детей – это как собирать кубик Рубика: когда дети в школах, он их почти не видит из-за разъездов, тогда как домашнее обучение сопряжено с другими проблемами.