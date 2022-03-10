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30 минут назад

Робби Уильямс избавился от всей недвижимости

Вероника Полынина

Английский певец Робби Уильямс продал все свои дома и не знает, где теперь будет жить его семья. Об этом он рассказал в эфире Australian radio show, пишет The Sun.

Робби Уильямс избавился от всей недвижимости
Фото: InstagramInstagram

В январе Уильямс продал дом в Уилтшире за 6,75 млн фунтов стерлингов, а на прошлой неделе продал поместье в Лос-Анджелесе. Его за 37 млн фунтов стерлингов купил рэпер Дрейк.

Теперь, по словам артиста, он и его семья: жена Айда Филд и дети Теодора, Чарли, Колетт и Бо пытаются понять, куда двигаться дальше.

«На самом деле, мы сейчас нигде. Прямо сейчас у нас нет жилья, мы практически все продали, нигде не живем и пытаемся это разрулить», - признался Робби Уильямс.

По его словам, иметь четверо детей – это как собирать кубик Рубика: когда дети в школах, он их почти не видит из-за разъездов, тогда как домашнее обучение сопряжено с другими проблемами.

Издание отмечает, что Уильямс с семьей могут на какое-то время перебраться в Австралию, где в ближайшее время начнутся съемки фильма о его жизни.

Шоу-бизнес,Робби Уильямс,
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