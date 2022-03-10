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51 минуту назад

Илон Маск и Граймс несколько месяцев скрывали дочь по имени Y

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

У певицы Граймс и главы Tesla и SpaceX Илона Маска родился второй ребенок. Об этом сообщает New York Post.

Илон Маск несколько месяцев скрывал дочь по имени Y
Фото: ReutersReuters

Девочка появилась на свет в конце 2021 года, однако первые месяцы родителям удавалось скрывать ее существование. Секрет раскрылся во время интервью Граймс для издания Vanity Fair: журналист, которого она пригласила домой, услышал детский плач, и ей пришлось во всем признаться.

Певица пользовалась услугами суррогатной матери, поэтому о беременности и родах почти никто не знал. Дочь получила имя Экза Дарк Сайдириэль, или сокращенно Y. Граймс объяснила, что имя Экза намекает на единицу измерения экзафлопс — квинтиллион вычислений с плавающей точкой в секунду, Дарк — это в переводе с английского темнота, ассоциирующаяся с неизвестной и темной материей, а Сайдириэль — эльфийское написание слова sidereal, связанного со звездным временем.

Старшего брата девочки, родившегося в 2020 году, зовут X Æ A-XII, но мать, как правило, называет его Little X (Маленький Икс). После рождения сестры он живет с отцом.

Граймс и Маск встречались с 2018 года. В ноябре 2021 года стало известно, что они решили расстаться из-за частых разлук в связи с работой. Маск утверждал, что они сохранили хорошие отношения и по-прежнему воспитывают ребенка вместе.

Шоу-бизнес,Илон Маск,SpaceX,
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