Sony Music приостановила работу в России

В России с лейблом сотрудничают такие исполнители, как Михаил Галустян, Алсу, Сергей Лазарев, Бьянка, Слава КПСС, Big Russian Boss и др. Ранее крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group объявила о прекращении деятельности в России из-за ситуации на Украине. Компания приостанавливает все операции и закрывает свои офисы в России.