В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
1 час назад

Sony Music приостановила работу в России

Компания Sony Music приостановила деятельность в России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на западные СМИ. Сотрудники Sony Music, согласно источнику, продолжат получать заработную плату.

Sony Music приостановила работу в России
Фото: EPAEPA

В России с лейблом сотрудничают такие исполнители, как Михаил Галустян, Алсу, Сергей Лазарев, Бьянка, Слава КПСС, Big Russian Boss и др. Ранее крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group объявила о прекращении деятельности в России из-за ситуации на Украине. Компания приостанавливает все операции и закрывает свои офисы в России.

До этого аналогичное решение принял интернет-сервис потокового аудио Spotify. Офис в стране был закрыт "на неопределенный срок", а позднее сервис ограничил российским пользователям возможность оформления Premium-подписки.

Шоу-бизнес,Михаил Галустян,Сергей Лазарев,КПСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители