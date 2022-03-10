Sony Music приостановила работу в России

Компания Sony Music приостановила деятельность в России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на западные СМИ. Сотрудники Sony Music, согласно источнику, продолжат получать заработную плату.
В России с лейблом сотрудничают такие исполнители, как Михаил Галустян, Алсу, Сергей Лазарев, Бьянка, Слава КПСС, Big Russian Boss и др. Ранее крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group объявила о прекращении деятельности в России из-за ситуации на Украине. Компания приостанавливает все операции и закрывает свои офисы в России.
До этого аналогичное решение принял интернет-сервис потокового аудио Spotify. Офис в стране был закрыт "на неопределенный срок", а позднее сервис ограничил российским пользователям возможность оформления Premium-подписки.