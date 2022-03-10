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41 минуту назад

Лоза вмешался в конфликт Пугачевой и священника

Елена Прошина

Российский музыкант Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru прокомментировал заочный конфликт в социальных сетях между певицей Аллой Пугачевой и священником Андреем Ткачевым. По его мнению, их дискуссия похожа на состязание боксеров разных весовых категорий.

Лоза вмешался в конфликт Пугачевой и священника
Фото: ТАССТАСС

Ранее Ткачев заявил, что Пугачева «навсегда покинула Россию» на фоне событий вокруг Украины. Певица информацию опровергла, отметив, что уехала за границу на отдых и лечение и вернется в РФ.

«В боксе не выпускают на ринг людей разных весовых категорий, это глупо. Во-вторых, даже на ринг не выпустят людей из разных видов спорта: шахматист против саночника — это же глупость, верно. Поэтому сам конфликт этот неестественен. Он — священник, она — певица, у них разные аудитории. Сейчас, в данный момент, Ткачева слушают больше, чем Пугачеву. Он актуален и говорит нужные вещи, ее начинают переводить в разряд экс-звезд», — рассудил ситуацию Лоза.

Он подчеркнул, что на данный момент Пугачева не является человеком, формирующим общественное мнение в отличие от Ткачева, поэтому никакого конфликта между ними быть не может.

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Слухи о том, что певица вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Россию на частном джете и улетела в Израиль, появились несколько дней назад. Лучшая подруга Пугачевой художница Алина Редель и ее концертный директор Елена Чупракова отказались комментировать информацию о возможной эмиграции артистки.

Шоу-бизнес,Андрей Ткачев,Юрий Лоза,Алла Пугачева,
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