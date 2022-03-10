Лоза вмешался в конфликт Пугачевой и священника

«В боксе не выпускают на ринг людей разных весовых категорий, это глупо. Во-вторых, даже на ринг не выпустят людей из разных видов спорта: шахматист против саночника — это же глупость, верно. Поэтому сам конфликт этот неестественен. Он — священник, она — певица, у них разные аудитории. Сейчас, в данный момент, Ткачева слушают больше, чем Пугачеву. Он актуален и говорит нужные вещи, ее начинают переводить в разряд экс-звезд», — рассудил ситуацию Лоза.