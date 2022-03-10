Лоза вмешался в конфликт Пугачевой и священника

Российский музыкант Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru прокомментировал заочный конфликт в социальных сетях между певицей Аллой Пугачевой и священником Андреем Ткачевым. По его мнению, их дискуссия похожа на состязание боксеров разных весовых категорий.
Ранее Ткачев заявил, что Пугачева «навсегда покинула Россию» на фоне событий вокруг Украины. Певица информацию опровергла, отметив, что уехала за границу на отдых и лечение и вернется в РФ.
«В боксе не выпускают на ринг людей разных весовых категорий, это глупо. Во-вторых, даже на ринг не выпустят людей из разных видов спорта: шахматист против саночника — это же глупость, верно. Поэтому сам конфликт этот неестественен. Он — священник, она — певица, у них разные аудитории. Сейчас, в данный момент, Ткачева слушают больше, чем Пугачеву. Он актуален и говорит нужные вещи, ее начинают переводить в разряд экс-звезд», — рассудил ситуацию Лоза.
Он подчеркнул, что на данный момент Пугачева не является человеком, формирующим общественное мнение в отличие от Ткачева, поэтому никакого конфликта между ними быть не может.
Слухи о том, что певица вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Россию на частном джете и улетела в Израиль, появились несколько дней назад. Лучшая подруга Пугачевой художница Алина Редель и ее концертный директор Елена Чупракова отказались комментировать информацию о возможной эмиграции артистки.