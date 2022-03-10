Директор Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова объяснила отъезд певицы из России. Как сообщает «Газета.Ru», представительница артистки заявила, что Пугачева отправилась в отпуск с детьми.
«Она все сказала в своем Instagram. Пугачева в отпуске, у детей каникулы. Если Алла Борисовна не считает нужным говорить, где она, я тоже не буду. Я не имею к этому отношения», — сказала Чупракова.
Напомним, что до этого исполнительница уже опровергала слухи об эмиграции — 10 марта она опубликовала видео-ответ священнику РПЦ Андрею Ткачеву, который обвинил ее в «побеге». В публикации народная артистка СССР отметила, что «каникулы, отпуск и лечение» нельзя считать уездом из страны.
Отметим, что Пугачева — не первая знаменитость, которую обвинили в эмиграции из России. Ранее свой отъезд опровергли певец Олег Газманов и режиссер Константин Богомолов. Также слухи об эмиграции отвергла журналистка Ксения Собчак — сперва она заявляла, что отправилась в Турцию вместе с ребенком в запланированный отпуск, однако позднее ее заметили в Израиле.