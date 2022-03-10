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45 минут назад

Директор Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России

Елена Прошина

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова объяснила отъезд певицы из России. Как сообщает «Газета.Ru», представительница артистки заявила, что Пугачева отправилась в отпуск с детьми.

Директор Пугачевой назвала причину отъезда певицы из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она все сказала в своем Instagram. Пугачева в отпуске, у детей каникулы. Если Алла Борисовна не считает нужным говорить, где она, я тоже не буду. Я не имею к этому отношения», — сказала Чупракова.

Напомним, что до этого исполнительница уже опровергала слухи об эмиграции — 10 марта она опубликовала видео-ответ священнику РПЦ Андрею Ткачеву, который обвинил ее в «побеге». В публикации народная артистка СССР отметила, что «каникулы, отпуск и лечение» нельзя считать уездом из страны.

Отметим, что Пугачева — не первая знаменитость, которую обвинили в эмиграции из России. Ранее свой отъезд опровергли певец Олег Газманов и режиссер Константин Богомолов. Также слухи об эмиграции отвергла журналистка Ксения Собчак — сперва она заявляла, что отправилась в Турцию вместе с ребенком в запланированный отпуск, однако позднее ее заметили в Израиле.

Шоу-бизнес,Андрей Ткачев,Олег Газманов,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Константин Богомолов,РПЦ,
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