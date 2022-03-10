Монеточка рассказала о борьбе с булимией

Российская певица Монеточка, настоящее имя которой — Елизавета Гырдымова, рассказала о борьбе с булимией в подростковом возрасте. В интервью на YouTube-канале «Есть тема» она заявила, что страдала от расстройства пищевого поведения, с последствиями которого борется до сих пор.
Проблемы начались после того, как знакомый родителей Гырдымовой указал ей на лишний вес. После этого Монеточка практически перестала есть и вызывала у себя рвоту после приемов пищи.
«Спальня родителей находилась рядом с туалетом, поэтому никаким способом опорожняться я не могла, это было слышно. Я придумывала схемы, где я терплю, где я ухожу, считала по часам, сколько прошло после приема пищи. Но это не всегда удавалось, были моменты, когда ты в своей комнате берешь какую-то кастрюльку, проделываешь свои дела», — призналась она.
Монеточка отметила, что до сих пор ежемесячно посещает гастроэнтеролога. При этом с возрастом ее желание похудеть ослабло и она поняла, что ее могут полюбить в любом весе.